檢470萬元龍蝦花膠 海關水警拘貨車司機

農曆新年將至，有不法份子試圖將應節食材偷運內地圖利，當中包括龍蝦。水警聯同海關根據線報，在屯門龍鼓灘檢獲約值四百七十萬元的走私貨物，拘捕一名貨車司機。水警聯同海關展開聯合行動，在屯門龍鼓灘打擊非法入境及走私，周一晚發現兩艘可疑快艇駛進龍鼓上灘近岸碼頭位置，兩輛貨車同時駛至，並有四名男子將貨車上貨物搬落快艇。人員採取行動，對方立即跳上快艇高速向西航行，逃往內地水域。人員在現場截獲一輛貨車，車內三十五歲本地男司機涉嫌「企圖輸出未列艙單貨物」，另一涉案貨車的司機疑棄車而逃。人員檢獲一批懷疑貨物，總值共約四百七十萬港元，當中包括一百二十二箱龍蝦、七袋乾花膠及三十四箱懷疑走私貨物，內有健康保健產品、二手電話等。