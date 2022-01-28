單日164宗病例創新高 染疫者恐幾何級數上升

昨天新增一百六十四宗確診，創本港爆發新冠肺炎以來最高染疫數字，料社區數十條隱形傳播鏈。特首林鄭月娥指確診病例或呈幾何級數上升，社區或大規模爆發，因此宣佈延長晚市禁堂食、表列處所關閉等社交距離措施兩周，學校亦停止面授課堂至下月二十一日。她指，政府將第一針接種率定於九成，將會派醫生到安老院舍，為合適的長者接種疫苗。林鄭在記者會表示，市民近月踴躍接種疫苗，目前有至少百分之七十八點六的合資格人士已接種首劑疫苗，政府希望日後第一針接種率能達至九成。她指，為提高長者接種率，會安排醫生到安老院舍，為長者評估身體狀況，若適合接種，同時長者亦願意接種，會為他們打針。此外，長者如要入住院舍，亦要先接種疫苗。長者入住院舍須打針林鄭形容，本港疫情依然嚴峻，確診很可能幾何級數上升，出現社區大規模爆發，因此宣佈延長一系列防疫措施，包括一、食肆晚六朝五禁堂食延長兩周，至二月十七日；二、酒吧、戲院、美容院、健身中心、遊樂場所等多個表列關閉，延長至二月十七日；三、學校暫停面授課堂，延長至二月二十一日；四、延長澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓、英國及美國等八個國家的航班熔斷安排，至二月十八日；五、因應Omicron變種病毒潛伏期短，由二月五日起，抵港人士的酒店檢疫期縮短為十四天，另加七天自我監察。她亦宣佈，收到不少議員的意見，指疫情打擊各行業，政府將啟動第六輪防疫抗疫基金，會在農曆新年後向立法會申請注資，強調會以「更體恤態度幫助受影響行業」，暫時未知第六輪基金的數額。推「疫苗通行證」 增處所名單林鄭說，政府早前宣佈下月二十四日起實施「疫苗氣泡」，將正名為「疫苗通行證」，行政會議日後會修訂《預防及控制疾病規例》第599F章，涵蓋更多處所，要求市民進入處所時使用「疫苗通行證」，但政府仍在研究處所名單。被問及措施是否強逼市民接種，林鄭回應指，「疫苗通行證」與立法強制市民接種有很大差別，強調市民可選擇不接種，但要承擔後果，例如不能進入部份處所。此外，安心出行昨推出新版本，上有接種記錄，方便處所查詢。