本港昨天新增十二宗源頭不明確診個案，分別住在何文田怡安閣、窩打老道69A號、大窩口尚文苑、大窩口邨富逸樓、慈雲山慈正邨正明樓、旺角樂園大廈、馬鞍山錦豐苑錦蘭閣，土瓜灣合成大廈、天水圍俊宏軒八座、葵馥苑安葵閣。個案涉及五名學生，部份近期曾回校，包括馬鞍山的香港道教聯合會純陽小學及伯裘書院；就讀九龍城獻主會聖母院書院的十八歲女學生懷疑感染Delta變種病毒，她住彩盈邨盈康樓。至於其他病人職業包括路政署工程監工、荃灣灣景花園保安主任、長沙灣的泊車人員、九巴維修員及外傭；亦有兩名退休人士染疫。