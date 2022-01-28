﻿逸葵樓今早解封﻿ ﻿﻿確診個案趨下降

葵涌邨深陷Omicron疫情，迄今累計三百七十二名居民染疫，邨內的逸葵樓、映葵樓及夏葵樓居民須分別接受五至七天圍封檢測。政府研判，率先爆疫的逸葵樓確診個案有顯著下降之勢，可於今早如期解封，居民後續檢測可用深喉唾液樽採樣。若疫情無突變，映葵及夏葵樓亦可於明早解封。逸葵樓昨天新增二十二宗確診，涉六個單位，累計二百五十一宗；映葵樓多三宗，共八十一宗；夏葵樓無新增，共十三宗；雅葵樓共有九宗，09室座向疑出現垂直傳播，所有09室住戶送檢疫中心；春葵及曉葵樓各多一宗，各累計四宗；秋葵樓新增一宗，累計一宗；其餘芊葵、夏葵、白葵、碧葵及綠葵樓都沒有再新增個案。衞生防護中心總監徐樂堅認為，逸葵樓的爆發近尾聲，映葵及夏葵樓亦較高峰時回落。特首林鄭月娥宣佈，逸葵樓的確診個案顯著下降，評估風險後，今早如期解除圍封，居民完成相關手續後可以離開。但為確保安全，居民仍要接受多次病毒檢測，但改為深喉唾液檢測，於今早當局派發物資時會取得檢測樽。解封前，房屋署人員將在逸葵樓的公用地方、各樓層徹底清毒及清潔。至於映葵樓及夏葵樓，如疫情沒有突然出現變化，兩幢大廈將於明日解封。不過，林鄭月娥呼籲，居民未來一段時間都要盡量留家，減少外出，並依照當局要求進行檢測，又向邨內三萬多名居民表示感謝。她指在葵涌邨實行家居檢疫是配套工作未達完美，但政府多個部門已盡力幫助居民，亦見到每日有改善。就有葵涌邨居民投訴慘被解僱，勞工處勞資關係科表示，已在葵涌辦事處設立特別諮詢櫃位及特設電話熱線，解答居於葵涌邨的僱員有關疫情下的僱傭權益事宜查詢。另外，鄰近葵涌邨的葵馥苑安葵閣，08室座向疑出現垂直傳播，十二至十四樓08室居民須送檢疫中心。