港增兩外傭檢疫酒店 房數增至2779間

外傭供不應求，政府宣佈下月六日及三月一日起，將新增奧斯酒店以及富薈馬頭圍酒店作外傭檢疫之用，合共提供四百九十一間房間，最快可於下月六日入住，令外傭相關檢疫房間總數增至二千七百七十九間。僱主及職業介紹所可於下周五上午十時起，為外傭預約奧斯酒店的檢疫設施，每日收費六百五十元，包括三餐及其他費用；而富薈馬頭圍酒店則於下月九日上午十時起接受預約，每日收費七百五十元。至於目前提供五十間外傭檢疫的沙田萬怡酒店，仍會提供同樣房間數目，收費會於三月八日起，由每晚房價六百五十元，加至八百五十元。