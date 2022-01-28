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日報新聞 > 港聞

美股中段升314點

2022-01-28 列印
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雖然聯儲局「放鷹」，預示加息壓力大，但美國經濟增長數據優於預期，推動美股高開。杜指中段報三四四八二點，升三百一十四點；納指則報一三五九七點，升五十五點。滙控美國預託證券價格見五十六點四一港元，升一點七六港元；騰訊則見四百六十六點七一港元，升三點七一港元。

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