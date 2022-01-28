八旬婦遭兩車撞捲車底拖行亡

八旬老婦昨外出買餸時，疑先後被兩部車撞倒及輾過不治，兩名司機涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕。昨早六時許，分別有食環署環保斗貨車及垃圾車，先後沿田廈路往屏廈路行駛，至廈村公廁附近，發生意外。據了解，當時有途人發現其中一部環保斗貨車車底有人，隨即拍打貨車車身及揮手示意提醒，司機落車查看，見一名老婦昏倒車底，於是報案。現場遺下大攤血漬及一對鞋。救援人員用工具把車輛升起，將被困老婦救出，可惜返魂乏術。現場消息指，女死者疑被垃圾車撞倒之後，再遭環保斗貨車捲入車底拖行而傷重不治。兩名司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，送往警署受查。