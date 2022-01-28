幼稚園教育將獲多項措施優化

教育局局長楊潤雄昨指政府持續增加對幼稚園教育的支援，涵蓋資源投入，以至師資培訓及家校合作，減輕家長的經濟負擔，並為學童提供優質教育。楊潤雄表示，政府自二○一七至一八學年起推行幼稚園教育計劃，涉及額外二十七億元經常開支，令政府投入幼稚園教育的資源大幅增加至每年約六十七億元。九成參加計劃的半日制幼稚園都是免費。局方已在近期推出多項優化措施，包括優化分配幼稚園校舍的機制，簡化校舍分配程序等。當局亦計劃將「幼稚園及幼兒中心學費減免計劃」的學費減免上限，由現時參加計劃的幼稚園學費的第七十五個百分位數，提升至第一百個百分位數，獲得全額學費減免的家長，將毋需支付減免上限與實際學費的差額。