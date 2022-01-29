長者獲贈逾百元盆菜 良心小店派飯 基層過年前加餸

■明哥表示，今日會派約300飯盒。資料圖片

■明哥昨與團體合作，向基層派發飯盒。

■「基隆茶餐廳」周三向長者派「一人前盆菜」。資料圖片

臨近農曆新年，本港卻受第五波疫情困擾，雖然天氣在新年轉寒，但人間有情，有良心小店近日向基層市民派發數百個「雞髀飯盒」，同時送上內有乾糧及飲品的福袋，希望他們新年期間不用忍飢受餓。同時，亦有餐廳為多位長者送上價值過百元的「一人前盆菜」，深獲市民讚賞。人稱「深水埗明哥」的「北河同行」餐廳老闆陳灼明向本報表示，農曆新年將至，他與團隊會在今日向基層市民派發約三百盒「加餸飯盒」，內有雞髀等多款菜式；同時亦會隨飯盒附送一張四十元麥當勞現金券，以及一個福袋，裝有兩支飲品，以及多袋乾糧等物資。明哥今派300飯盒及福袋明哥解釋，初一、初二他不會派發飯盒，「而露宿者星期一到五都沒人關心，畀多啲乾糧佢哋，等佢哋過年可以有嘢食」。明哥又指，初三時會恢復派飯，「到時會派早午晚三餐」，預計亦可派出三百盒飯盒。儘管第五波疫情打擊食肆生意，但明哥強調從沒減少派飯，而且「有增無減」，因「唔少熱心人士聽到號召之後，出錢又出力」。他昨日便與社福機構新家園協會合作，向基層派發飯盒之餘，更會派發七十部手機，方便他們使用「安心出行」，以便在政府推行疫苗通行證時，不致出行受阻。疫情導致大量市民需接受檢疫，葵涌邨更因涉及大量居民，要實行居家隔離，有不少居民呻膳食安排欠佳。明哥透露，正與議員、社工商討，看能否為居家隔離的市民，提供更好的膳食和水果，並幫助有情緒問題的人進行心理諮詢。「天下美味莫過於人情味」香港亦有其他熱心小店，位於北河街、關懷基層的「基隆茶餐廳」周三亦向長者派發「一人前盆菜」，同時一併送上食店贈送的年糕，以及善心公司老闆送贈的日本雞蛋。據餐廳在facebook發佈的貼文，當日有不少長者前往領取，都顯得興高采烈。餐廳的善舉獲不少網民讚賞，有人形容：「多謝你哋一直以來對長者的關愛。」；亦有人指：「天下最美味道，莫過於人情味。」更有人上載拿回家的盆菜相片，讚揚其味道「好正」。「一人前盆菜」是「基隆茶餐廳」的特色菜，一盆售價一百二十八元。「基隆茶餐廳」店主Cat姐行善多年，二十年前已加入露宿者行動委員會擔任義工，向露宿者派飯。現時每周三，餐廳都會向露宿者派發二百盒飯盒；每逢初一、十五，則會向長者派齋飯。