Omicron侵學校出現大爆發 葵涌將軍澳兩中學 十多師生染疫停課

再有兩所學校出現爆發，位於葵涌區的中華傳道會李賢堯中學，以及將軍澳的香港道教聯合會圓玄學院第三中學，分別有五名學生，以及八至九名師生染疫，其中李賢堯中學有來自葵涌邨逸葵樓的學生。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，過去幾輪疫情沒有見到相關情況，今次部份同一學校的確診學生互不認識，課餘較少接觸，可反映Omicron傳播力強。本港昨日新增一百一十五宗確診個案，其中一百一十一宗屬本地個案，六宗源頭不明，初步陽性個案八十多宗。當中有兩所學校出現爆發，中華傳道會李賢堯紀念中學共有五名學生確診，分別就讀5B、5C及6C班，當中涉及跨班的學童朋友，當局相信源頭是住在逸葵樓的學生。學校暫停面授課堂及課外活動香港道教聯合會圓玄學院第三中學亦同樣爆疫，暫有八至九宗個案，包括一名住在葵涌邨夏葵樓的5C班學生，五名3B班學生，同時亦有中一學生及一名兼職員工確診，該員工任職家教會聯絡員，會在校內做訓導工作，亦會向學生訓導，但沒有在特定班房，患者亦不記得自己見過哪位學生。該校發通告指，全部學生最後上學日期是上周五，而染疫職員本周一仍有上班。學校已徹底清潔消毒，面授課堂及課外活動暫停。張竹君指，兩所學校最初有逸葵樓或夏葵樓的學生上學，部份人有與其他同學一起進食、有些是同班同學，坐得較近，但亦有些未必坐得很近，有些個案可能只是共處同一空間，例如有教師監考和收卷，中心相信校內有傳播，部份緊密接觸者要送往檢疫。至於黃大仙豪苑一名患者飼養的倉鼠，檢測雖呈陰性，但相關個案仍被列為與倉鼠相關，她解釋指病毒基因排序分析結果顯示，個案與倉鼠群組相關，又指倉鼠體內存毒的時間很短，故到測試未必是陽性，而據她了解，倉鼠主人亦拒絕當局對倉鼠抽血檢驗，故不能確定倉鼠有否傳播病毒。