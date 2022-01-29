Omicron侵學校出現大爆發 葵涌將軍澳兩中學 十多師生染疫停課

本港昨日新增一百一十五宗確診個案，其中一百一十一宗屬本地個案，六宗源頭不明，初步陽性個案八十多宗。當中有兩所學校出現爆發，中華傳道會李賢堯紀念中學共有五名學生確診，分別就讀5B、5C及6C班，當中涉及跨班的學童朋友，當局相信源頭是住在逸葵樓的學生。
學校暫停面授課堂及課外活動
香港道教聯合會圓玄學院第三中學亦同樣爆疫，暫有八至九宗個案，包括一名住在葵涌邨夏葵樓的5C班學生，五名3B班學生，同時亦有中一學生及一名兼職員工確診，該員工任職家教會聯絡員，會在校內做訓導工作，亦會向學生訓導，但沒有在特定班房，患者亦不記得自己見過哪位學生。該校發通告指，全部學生最後上學日期是上周五，而染疫職員本周一仍有上班。學校已徹底清潔消毒，面授課堂及課外活動暫停。
張竹君指，兩所學校最初有逸葵樓或夏葵樓的學生上學，部份人有與其他同學一起進食、有些是同班同學，坐得較近，但亦有些未必坐得很近，有些個案可能只是共處同一空間，例如有教師監考和收卷，中心相信校內有傳播，部份緊密接觸者要送往檢疫。
至於黃大仙豪苑一名患者飼養的倉鼠，檢測雖呈陰性，但相關個案仍被列為與倉鼠相關，她解釋指病毒基因排序分析結果顯示，個案與倉鼠群組相關，又指倉鼠體內存毒的時間很短，故到測試未必是陽性，而據她了解，倉鼠主人亦拒絕當局對倉鼠抽血檢驗，故不能確定倉鼠有否傳播病毒。