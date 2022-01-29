疫苗通行證研包括交通工具

政府決定二月二十四日起推行「疫苗通行證」，涵蓋多類處所，市民若未接種疫苗，不得入內。有報道引述消息指，當局擬將處所名單涵蓋商場及公共交通工具，但須一步研究。政府專家顧問袁國勇向傳媒指，認同疫苗通行證擴展至公共交通工具，但要視乎實際情況，「若在港鐵已入站但未出閘，有政府人員要查你發現你沒有疫苗通行證，是可以罰你，這也是一個方法，你上了巴士，有政府人員查疫苗通行證，發現你沒有，是可以罰你。」但有立法會議員關注執行困難，如車長等和乘客產生不必要矛盾或摩擦。因應「疫苗通行證」措施，「安心出行」日前已更新，市民若不加入電子針卡，掃描處所二維碼後，將顯示紅色警告圖案及「未有儲存接種記錄」；若加入針卡，則顯示藍色二維碼。政務司長李家超在社交網站發文指，「安心出行」的新版本，使用過程簡單、準確、快捷。