客滿庭再多兩茶客染疫

早前出現兩宗確診的黃大仙現崇山「客滿庭」，衛生防護中心另發現兩名茶客染疫，累計四人確診。該二人曾於上周三（十九日）早上到同酒樓館餐，其中一人亦曾於上周五（二十一日）到訪，二人分別坐五十七號枱及二十號枱，衞生署昨午曾到場調查是否空氣流通問題等情況。當局早前已向現崇山商場發出強檢公告。另外，早前出現感染個案的勝利道地盤，至今增至十四人染疫，他們部份緊密接觸者亦確診。政府昨晚將馬頭圍道隆基大樓D座圍封檢測，因發現一名大廈住客感染，涉及變種病毒株。