逸葵樓放疫監 居民抨排隊檢測似《魷魚遊戲》

■居民領取賀年禮包，包括臘腸、花菇和罐頭鮑魚等。

葵涌邨逸葵樓圍封強檢七日後，昨早終於解封，不少居民放「疫監」，陸續上班、外出晨運或買餸。當局在信箱派發感謝信，更準備有冬菇、罐頭鮑魚、臘腸等值逾四百元的過年福袋，贈予居民。但不少居民狠批禁足安排差勁，形容落樓檢測及禁足，情況似足劇集《魷魚遊戲》的處境。上周五晚起禁足的逸葵樓，坐足七日「疫監」後，昨早七時解封，居民出示陰性證明就可外出。市民都落樓呼吸新鮮空氣，亦有居民帶同行李離開。當局亦向居民發信，感謝他們配合行動，居民亦可以憑信到樓下的民政事務處服務站，領取賀年禮包，包括臘腸、花菇和罐頭鮑魚等。派「福袋」有讚有彈福袋未能完全平息居民怒氣。雖然有居民讚有福袋，但大批住戶繼續狠批當局的安排，有居民坦言相比起年糕等食品，寧願政府派消毒用品，因當局期間僅派過一次清潔用品，只有漂白水並不夠用。亦有住戶認為圍封安排混亂，衛生環境惡劣，認為政府當他們是「白老鼠」，形容落樓排檢測及禁足等種種安排，似足《魷魚遊戲》處境。葵涌邨疫情逐步受控，芊葵樓多一人染疫，而最嚴重的逸葵樓亦增一人確診，整棟樓累計二百六十三人染疫。被問及不等到零確診才放行，政府專家顧問許樹昌指確診數字明顯下跌，相信當局平衡傳播風險及對的影響才作決定。