今年會有一個寒冷的農曆新年。天文台預測，一道冷鋒將在今晚至明日早上橫過廣東沿岸，香港轉吹北風，明日市區氣溫將顯著下降至十二度，最高氣溫十六度，新界地區再低兩至三度，有幾陣驟雨。寒冷天氣再加驟雨，更添寒意。受冬季季候風影響，寒冷天氣會在農曆新年期間持續，一月三十一日除夕氣溫十二至十六度，早上寒冷，稍後有一兩陣雨；初一至初三有陣雨及比較大風，氣溫最低只有十二度，最高十五、十六度，有幾陣雨，感覺比較寒冷。天文台提醒市民，尤其是獨居長者及長期病患者，過年要注意保暖，避免長時間暴露在戶外強風之中。