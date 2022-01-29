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日報新聞 > 港聞

中電電壓驟降 觸發百宗「困(車立)」事故

2022-01-29 列印
■中電指，電壓驟降與變電站高壓設備故障有關。
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本港多個地方懷疑出現電壓驟降，不少大廈的電燈受影響而閃一閃，並觸發近百宗被困升降機報告；中電指與變電站高壓設備故障有關。

昨早七時許，九龍及新界多個地區疑因電壓驟降，發生多宗被困升降機事件。消防接獲至少九十四宗被困升降機報告，消防隨即派員救出被困市民。

中電表示，其四十萬伏特高壓供電系統錄得短暫電壓驟降，期間電力供應並沒有中斷，客戶有可能會遇到燈光轉暗或閃爍情況，部分對電壓改變較敏感的電力裝置，例如升降機，或會因啟動保護裝置而暫停運作。中電就事件引起公眾不便致歉，初步懷疑事件與變電站高壓電力設備故障有關。

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