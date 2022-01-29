﻿車公廟新春照常開放 ﻿﻿黃大仙祠初四迎香客﻿

農曆新年將至，不少活動因疫情要叫停，黃大仙祠亦在初一至初三暫停開放。但車公廟仍可在新春期間開放，讓善信參拜；每年「重頭戲」沙田鄉事委員會主持的求籤活動，將繼續不開放予公眾參與。華人廟宇委員會昨日公佈沙田車公廟農曆新年期間的開放時間。年廿九至年初二，由上午八時至下午六時，而初二晚上十一時通宵開放至初三下午六時，初四至正月十五，由上午八至下午六時。另外，年初二早上七時由沙田鄉事委員會主持的求籤活動，將不開放予公眾參與，只限受邀人士、工作人員及傳媒到訪，參與人士須全程佩戴口罩及保持至少一點五米的社交距離等。車公廟又會嚴格實施抗疫措施，包括確保進廟善信量度體溫、佩戴口罩及掃描「安心出行」二維碼等。新春期間，廟內將實施單向人流管制，控制進廟人數不多於可容納人數上限的一半，委員會會因應廟內人數隨時截龍及暫停善信進入，提醒善信留意委員會於facebook專頁的公告。車公廟會於廟宇入口提供消毒搓手液，定時消毒跪墊、籤筒、風車及鼓棍。另外，香港研究協會訪問一千一百多名市民，發現兩成五受訪者預計今年封利是的總金額會較去年減少，僅一成二指總金額會增加，反映市民今年封利是仍偏向手緊。至於每封利是平均金額，一成五受訪者表示派十元，按年增百分之九；五成派利是的受訪者表示為二十元，較去年減少百分之六。港鐵公司昨日宣佈向員工派發新春「特別利是」，全職員工可獲發港幣一千元元、臨時工及兼職亦可獲發四百元。