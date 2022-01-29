國泰重啟招聘機師 完成培訓後閉環執勤

國泰航空昨日回覆傳媒查詢時表示，公司自去年夏季起重新聘用本地機師，預計直至今年二月，合共在香港增聘逾一百八十名機師，包括國泰集團的前任機師。國泰發言人表示，新聘機師需要重新培訓有關機師駕駛及操作特定飛機型號，並將於培訓完成後，邀請他們加入「閉環式」執勤，以支援貨運及客運運力。國泰稱，最近已重啟招聘，預計未來一年聘用數百名機師，已得到香港及海外機師正面回應。另外，今季亦會重啟見習機師培訓計劃。惟集團未有透露有關增聘人手及培訓的開支。去年底有外媒報道指，去年十一月國泰爆發機師辭職潮，有十數名機師同事在短短數周請辭，並且持續到今年一月仍保持在高位，預計未來幾個月將居高不下。截至去年底，國泰航空約聘僱二千七百名機師，低於二零二一年初的三千一百多名。