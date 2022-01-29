疫下路上重型車減少 空氣質素明顯改善

環保署昨日公佈去年本港空氣質素，指整體空氣質素有明顯改善趨勢。環保署表示，去年空氣質素較過去十年有明顯改善，原因包括在疫情下，路面上少了重型車輛，重型車輛排放亦有所減少等。其中一般監測站錄得的空氣污染物減少三成二至六成二不等，路邊監測站錄得減少四成三至五成八不等，健康風險為低至中程度的日子，亦增加二十八至一百一十五日不等。本港能見度亦有大幅改善，去年低能見度時數為二百五十八小時，較二○○四年的一千五百七十小時下降八成四。環保署助理署長（空氣質素政策）梁啟明解釋，空氣質素受不同因素影響，包括在疫情下，路面上少了重型車輛，重型車輛排放亦有所減少等。不過，梁指出去年多項污染物濃度較前年明顯反彈，當中二氧化氮（NO2）含量，更超世衞標準二點六倍。