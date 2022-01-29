■警方指行動目的是加強市民對香港治安的信心。

農曆新年將至，不少家庭齊齊出動，到花市買花及辦年貨。警方為加強反恐工作，在全港多區進行高姿態巡邏，以確保市民平安度過新春佳節。據了解，參與行動的警隊部門包括反恐特勤隊、機場特警組、鐵路應變部隊、警犬隊，以及各總區衝鋒隊。他們於全港人流較密集的地方不定時高姿態反恐巡邏，包括不同的港鐵站、旺角花墟及時代廣場等地標附近。警方指，行動目的是加強市民對香港治安的信心，並為一切可能發生的恐怖活動做好應變準備；又強調會不斷加強反恐工作，以提升本港反恐部署和能力。警務處長蕭澤頤早前在記者會提到，維護國家安全是首要任務之一，會以情報主導調查和執法，加強公眾對本土恐怖主義自我激化行為的認知和應變能力，希望做到全民反恐。