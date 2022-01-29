疫下收入損失逾百萬元 開興趣班另創新天 年輕人傳承醒獅隊變醒

■美雪稱要舞起數公斤重的獅頭，有時也感到吃力。

■獅隊教練孔元臻指出，疫情對整個舞獅業界影響很大。

■以往農曆新年，獅隊都會到各大商場和屋苑表演。

■現時不少獅隊都會與學校合作，舉辦舞獅興趣班。

■近年多了年輕人學習傳統舞獅。

農曆賀年表演，熱鬧的舞獅不能少，但受疫情打擊，這種喜慶表演紛紛停頓。有舞獅教練透露，農年新年表演由以往一百場大跌九成，損失逾百萬元收入，只好變陣，另謀生計，幸不少學校願意開辦舞獅班，給學生了解傳統兼強身健體。舞獅教練亦指，多了新舖開張以舞獅致興，成為新收入來源，支撐營運。慶幸的是，愈來愈多年輕人喜愛上舞獅，令這傳統得以傳承。在葵興一個工廈單位內，傳出震耳鑼鼓聲，「獅頭要舉高一點，多眨眼睛，這樣舞起來會更加生動有神。」一班年輕人忙於練習舞獅。 「因疫情關係，這個新年演出場數應該很少，但學員要定期練習，否則技術會生疏。」郭偉康體育會獅隊教練孔元臻指，這兩年整個舞獅業界都受疫情打擊。「舞獅寓意吉祥，為大家帶來好運，鑼鼓聲一起，將不好的事情趕走，所以舞獅是農曆年的傳統。」孔元臻表示，以往新年前三個月就開始準備，要求隊員每周練習三日，並添置道具，「因為會接到很多大型屋苑、商場和商廈的表演，大概有一百場。」他說，初一前就開始表演，一直至正月二十，「每天跑三至五場，每場表演兩小時。朝早六點就集合，去到夜晚八點。」所以農曆新年是獅隊的黃金檔期，每年收入亦靠這段時間得來，「一百場的話，大約有百多萬元收入。」幸獲政府體育團體資助疫情下，很多處所取消舞獅表演，令演出場數大跌九成，「去年只有十多場，今年料十場以內，沒辦法！」孔指，收入大幅減少影響很大，因為營運獅隊有很多開支，「這裏要交租，又要購買道具，訂造一個獅頭要一萬元。另外，又要買鑼鼓和軟墊等用品，培訓學員也需要錢。」他聽到不少行家說，撐得很辛苦，有可能捱不住要結束。「幸好政府和一些體育團體有資助，我們才能每個月有錢交租。」新年演出減少，亦影響隊員練習心態，「他們覺得沒機會表演，或多或少失去練習動力。」為了令獅隊繼續下去，孔說，要尋找開源方法，「希望平日能夠接多些表演，例如新舖開張，又或跟多些中小學合作，舉行舞獅興趣班，盡量增加收入。我們現在跟六間學校合作，新一年希望增至十間。」他覺得，如果不是疫情影響，舞獅這行業發展不俗，因為近年愈來愈多年輕人加入獅隊，「很多家長對獅隊已改觀，他們很支持小朋友學舞獅，覺得是一門運動，也是一門藝術。」