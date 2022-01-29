涉酒駕撞傷途人 網紅「玻璃朱」被捕

■涉案車輛被扣查。

有網紅涉嫌「酒後駕駛」被捕，一名菲律賓籍男子意外中受傷，需送院治理。據了解，涉事司機是飲食界網紅，被稱作「玻璃朱」的朱庭萱。昨凌晨近一時，一名四十七歲女子駕駛白色私家車沿灣仔道東行，期間懷疑違反交通標誌左轉入天樂里，駛至軒尼詩道及天樂里交界時，懷疑收掣不及撞及一名正在過路的五十四歲菲律賓籍男子，男子受傷倒地，幸仍清醒。警方接報趕抵現場，發現有人滿身酒氣，要求司機進行酒精呼氣測試，並驗出其體內酒精濃度超標，故以「涉嫌酒後駕駛」將她拘捕帶署。女司機獲釋候查，涉案車輛正被扣查。據悉，涉事司機為稱作「玻璃朱」的飲食界網紅朱庭萱。她是煮食博客「玻璃朱城」主筆，經常在社交平台分享煮食教學片段。