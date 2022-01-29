元朗發生四車串燒相撞，涉及兩輛中型貨車、一輛私家車及一輛電單車，其中私家車慘遭兩貨車「夾擊」成夾心，司機一度被困，需由消防員救出，三人意外受傷，需送院治理。警方經初步調查，以涉嫌「危險駕駛」拘捕一人。昨早十時許，四車沿錦田公路左二線往元朗方向行駛，駛至近下高埔村對開，貨車、私家車及電單車因應交通燈號指示停下。惟片段所見，尾隨的中型貨車當時疑收掣不及，「嘭」一聲猛撼前車， 私家車因而被推，繼而衝前撞向另一輛貨車。私家車夾在兩貨車之間，嚴重損毀，整個車頭恍如廢鐵一般，車上乘客及司機一度被困，需由消防員救出。涉事的鐵騎士人仰車翻倒地，報稱腳痛及頸痛。意外中三人受傷，清醒送院治理。涉事四十二歲姓吳貨車司機通過酒精呼氣測試，涉嫌危險駕駛被捕。