長者高危多未打針 張竹君籲避免 兩跨家庭聚會 近20人染疫

第五波疫情經歷葵涌邨大爆發之後，昨天染疫數字稍有回落，新增八十一宗確診，七十七宗屬本地感染。衞生防護中心透露，近期有兩個跨家庭聚會爆發新冠疫情，各涉約十人染疫，呼籲公眾在明天開始的農曆新年假期，為了未打針的長者着想，避免跨家庭聚會。衞生防護中心傳染病處主任張竹君公佈，七十七宗本地個案中，有九宗懷疑帶Delta變種病毒，其餘大部份懷疑涉Omicron變種病毒，有十五宗源頭未明，其餘六十二宗與其他個案相關；葵涌邨多九宗確診個案，沒有新增確診單位，料邨內的傳播鏈已被切斷，但葵涌邨附近的區域仍有新增確診個案，居民仍有被感染的風險。三大廈垂直傳播 居民撤離三幢大廈懷疑出現垂直傳播，部份居民要撤離，包括油麗邨雍麗樓三十六樓以上的四個26號單位；石蔭東邨蔭裕樓二至八樓06、07號單位，涉及十四個單位；及青衣宏福花園二座二十六至三十二樓D、E單位，共十二個單位。沙田循道衛理中學的校工之間疑出現爆發，現有兩名校工確診，並有一些初步確診個案，校工團隊共十二人須送檢疫。至於柴灣歌連臣角火葬場新增一人確診，病人於本月二十三日到訪，懷疑帶有Delta變種病毒，估計與早前染疫、住彩雲（一）邨長波樓的職員有關。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，前日及昨日都留意到，本月二十三日有兩個跨家庭聚會出現感染，兩聚會各有十二至十三人出席，分別各有約十人染疫。她指以往幾波疫情都有類似情況，呼籲市民於農曆新年要多加留意，參與跨家庭聚會可能導致傳播。「在即將到臨的農曆新年，（跨家庭）聚餐，對未打針的長者來說，可能令他們陷入複雜情況。」輕症亞博館留醫另外，醫管局總行政經理何婉霞指出，近日住院人數大增，當局會將輕症及無病徵患者集中在亞博館的社區治療設施治療，讓公立醫院接收較有需要的病人。她留意到社會上有關居家隔離治療的建議，若政策上有任何改變，醫管局會作出配合，但強調接種疫苗才是最佳防止感染的方法。