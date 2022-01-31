15源頭不明個案 中心籲有病徵快檢測

本港昨天新增十五宗源頭不明確診個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，源頭不明個案的比例增加，傳播鏈變得模糊，反映病毒在社區蔓延。她提醒，市民若出現喉嚨痛及疲倦病徵，或曾到訪過高危地方，要盡早做檢測，日常亦要留意家居清潔及往U形隔水器注滿水。源頭不明個案中，有四宗懷疑涉及Delta變種病毒，分別住在彩雲（一）邨時雨樓、彩雲（二）邨明麗樓、慈雲山興隆樓及黃大仙下邨龍順樓；其他十宗懷疑Omicron個案，一人尚在分析，分別住在屯門慈康邨昌謙樓、新屯門中心第三座、元朗水邊圍邨碧水樓、葵青月海灣第一座、大窩口邨富逸樓、沙田博康邨博智樓、大埔舊墟美新大廈、土瓜灣燕安街十八號、東涌映灣園第十六座和彩虹彩興苑B座等。