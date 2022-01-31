上水屋苑內巷淪扒手黑點

■時裝店加強保安，模特公仔上衣服都綁上幼繩（箭咀示）。

■何女士的家人，早前亦在龍豐花園被偷走銀包。

手撕雞店舖歐先生

送牛迎虎，疫下過新春，難免外出，人多場所，小心保管財物。上水一個私人屋苑內的購物內巷，經常人頭湧湧，淪為小偷和扒手出沒搵食勝地。有商舖指，近兩年來該處每天都有人被扒手偷去財物，亦有小店遭小偷盜竊貨品，懷疑封關之後水貨客沒有收入，有人鋌而走險所致。農曆新年前夕，扒手及小偷犯案情況愈趨猖獗。上周三，有網民在facebook的「北區之友」群組，以「上水扒手出沒注意」為題發帖，指龍豐花園地下內巷一天內竟有多名市民被偷去財物，呼籲街坊外出小心提防。該帖子引起熱議，網民紛紛留言，稱上址一向是小偷和扒手黑點，來購物時會打醒十二分精神，指有扒手團伙出沒，一人聲東擊西，另一人落手偷竊。有受害網民慨歎，扒手手法高明，回家後才察覺數百元現金被偷；有網民說放在單車上的背囊不見了，十分氣憤。記者到龍豐花園視察，發現這條內巷位於屋苑的中間位置，在商場外面，巷內兩邊約有二十多店舖，包括包點食店、海味藥材，生活用品和一些新年貨物促銷場。由於這裏就腳，街坊喜歡來購物。每天由中午至傍晚，巷內人頭湧湧。專向家庭主婦埋手「這裏人流旺，很多扒手來搵食，幾乎每天有街坊被偷銀包和手提電話，尤其是新年前，一日幾單。」在龍豐內巷經營手撕雞店舖的歐先生（圓圖）指，扒手很醒目，專向家庭主婦埋手，「一些師奶找續完，就這樣將鈔票放入手袋，貪方便沒拉上拉鏈，被扒手有機可乘。」歐說，促銷場是扒手高危黑點，「因貨品款式多，師奶掛住看東西，被人偷去財物也不知道。」這裏活躍的扒手，多是五、六十歲的阿叔，歐估計他們以前或是水貨客，封關後沒有收入，唯有靠偷竊過活。有扒手偷竊後，明目張膽即場消費，「見過一個阿叔來光顧，有三、四張八達通，逐張試有無錢，明顯是偷回來。」不過，也試過有扒手被人悉破，「他們跑得很快，追不到。」不少街坊都知這裏多扒手，會提高警覺，但總有人不幸中招。任職店務員的黃女士，上個月放假和女兒來購物，沒多久手袋被人打開了，她嚇得查看有否損失，「新買的手提電話被人偷了，值三千多元，我致電查看，機被關了。」住在上水的何小姐，其家人亦在龍豐花園被人偷去銀包，因內藏珍貴童年照片，她在社交平台出帖求助，「希望賊人拿錢後把銀包棄掉，有人執到後交回給我。」