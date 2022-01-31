店內物品被靜雞雞偷走

龍豐花園扒手活躍，除了不少來購物的師奶中招外，不少店舖試過被人偷東西。其中一間開張三個月、在商場內的時裝店，早前被小偷光顧。根據閉路電視片段，本月十三日下午，一名女賊人假扮客人，在店舖門口細看掛在模特公仔上的綠色披肩，只見她一路看，一路用手拿起披肩，其後她趁店員不為意，四周又沒其他顧客時，快速拉下披肩然後離去，「件披肩雖然不是太貴，只是二百多元，但有損失都不好。」時裝店職員阿Wing指，本以為商場外的內巷人多才會有人偷東西，想不到商場內都有賊仔。事發後，為防止再被偷竊，阿Wing說老闆已加強保安，所有模特公仔穿的衣服，都會綁上幼繩，以防被人靜雞雞扯走。