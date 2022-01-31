政府：續以「動態清零」為目標

對立法會議員何君堯日前主張，若有專家推動「與病毒共存」，可視之為違反《香港國安法》。政府發言人昨天回應，對抗疫「清零」目標有效性的討論，一般純意見討論，不涉違反《香港國安法》，重申繼續以「動態清零」為目標，確保社會公共衞生體系有效運作，是保障市民生命安全的必須和最有效方法。發言人亦說，本港仍有超過百多萬市民未接種第一針疫苗，可能被感染致病甚至死亡的風險高，再次呼籲市民打針。