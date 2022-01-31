黃大仙流動接種站 誤派過期維他奶

為推動疫苗接種率，部份疫苗接種中心會向打針的市民派「福袋」，據報黃大仙廟宇廣場的流動疫苗接種站，上周五誤派過期維他奶。公務員事務局指，前日得悉該流動疫苗接種站，誤派一款載有過期飲品的福袋後，已即時停止派發。按照記錄，該接種站上周五一共派出四十多個相關福袋，相關市民昨日可去換新福袋。局方強調，即時檢視其他流動接種站派發的福袋，沒有發現類似情況，並對受事件影響市民引起的不便，深感抱歉。此外，政府轄下十四間社區疫苗接種中心周一至周三暫停服務，除了兩間設於私家醫院的接種中心於年初四恢復接種服務外，其餘十二間會提前於年初三，即周四重開。