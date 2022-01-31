部份寵物店復業 未有售賣倉鼠

「倉鼠清零」後，漁護署指，已對所有寵物店中倉鼠以外的動物，抽取逾千個動物樣本及環境樣本測試，所有樣本均呈陰性，全港大部份可售賣倉鼠的寵物店昨日起恢復營業，但有五間店舖仍未有營業，包括銅鑼灣渣甸街的Little Boss等。數間在旺角通菜街曾有賣倉鼠的寵物店開門復業，但沒有倉鼠出售，部份店外張貼通告指，小動物及環境做了兩次檢測，確認全部動物及環境均沒有病毒，店內亦已消毒。有家長帶同子女到寵物店看寵物，不擔心有傳染風險。此外，政府專家顧問許樹昌指，入口倉鼠以往不需要做病毒檢測，相信日後將會附加有關條件。寵物業商會副會長陳雅芝指，業界歡迎對入口動物檢測，相信成本會上升，又指在全港倉鼠店早前要即時停止營業後，曾與政府商討，病毒檢測是由寵物入口國抑或本港進行，仍未有定案。