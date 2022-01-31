林鄭曾兩度公開表示：尤其失望 洪門宴調查今揭盅徐英偉傳辭職

港區人大代表洪為民早前舉行大型生日派對，爆發新冠疫情，多名應邀出席官員一度被隔離檢疫，政府強調會調查是否有官員違反政府內部的抗疫呼籲。特首林鄭月娥曾兩度公開表示，對整夜逗留在「洪門宴」的民政事務局局長徐英偉「尤其失望」。據悉，政府完成調查，將於今天公佈，有報道指徐英偉將會辭職，如消息屬實，這是特區政府推行高官問責制以來，第五次有官員問責請辭。本月一月三日，徐英偉參加洪為民在灣仔灣景中心一家西班牙餐廳舉行的生日派對，有近二百二十五人「流水式」參加，包括入境處處長區嘉宏等十四名政府官員，當晚有兩名客人確診新冠肺炎。由於徐英偉當晚是所有官員中出席時間長，又留下用餐，他與沒掃「安心出行」的區嘉宏，以及發展局局長政治助理馮英倫均須入住竹篙灣隔離。多位涉事官員日前陸續復職，唯獨徐英偉本月二十五日完成家居監察後，仍按特首的指示，要休假至年初四。林鄭月娥本月六日初次交代事件時，批評徐英偉整晚逗留，期間更除口罩進餐，應與其他短暫逗留的官員「分開看待」，形容對徐「尤其失望」，已指派特首辦主任陳國基及公務員事務局局長聶德權調查事件。至本月二十五日，林鄭強調，會在農曆新年前全盤交代報告，而她對徐「尤其失望」的結論並沒改變。政府拒評 徐英偉未回應據悉，政府今天會公佈有關調查結果。有傳媒引述消息人士指，徐英偉將會辭去民政事務局局長職務。政府發言人回覆查詢時指，不會評論任何揣測報道。徐英偉昨天亦未有回覆與他有關的傳言。據《基本法》，香港主要官員的任免，必須經中央政府批准。如徐英偉將辭職的消息屬實，這是繼前任財政司司長梁錦松、前任保安局局長葉劉淑儀、前任衞生福利及食物局局長楊永強，及前任發展局局長麥齊光以來，第五度有官員主動請辭。