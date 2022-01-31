珠海經港珠澳大橋 回港及來港易免檢疫

政府昨宣佈，今日起透過「回港易」及「來港易」計劃、從珠海經港珠澳大橋入境香港的人士，可獲豁免檢疫，因廣東省珠海市香洲區不再列在計劃的「暫不適用風險地區」名單中。網上預約系統將由今日零時起，恢復接受預約申請。政府提醒，成功透過「回港易」及「來港易」入境香港的人士，抵港後仍須在指定日期進行強制檢測。赴澳門將須24小時陰性證明另外，澳門政府昨晚宣佈因應香港的疫情，由二月三日凌晨一時起，由香港入境澳門人士，須出示二十四小時內核酸檢測陰性結果證明，否則或被拒入境。澳門當局現時規定，入境澳門前十四天內曾經到過香港，須持有七十二小時內的核酸檢測陰性證明。