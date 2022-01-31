全球疫情持續，本地外傭荒仍未見改善。勞福局局長羅致光直指近日菲律賓疫情如坐火箭，航班全數熔斷，相信短期內只有印傭較容易來港，解決外傭荒未見曙光。香港僱傭代理協會主席、海外僱傭中心公司董事總經理張結民指，疫情不會過份影響僱主選擇海外傭工的決定，因為安排他們來港至少要兩至四個月。羅致光昨在網誌指，疫下本港外傭由去年一月底的四十萬不斷下降，去年底跌至不足三十四萬，雖然上月的新合約來港外傭已增加，但流失人數逾一萬人，加上Omicron在全球擴散，菲律賓疫情有如坐火箭，每隔兩三日便倍增，到港菲傭的確診數字亦急升；在熔斷機制下，五班主要由菲律賓直航到港的航班已於月初全數熔斷，月初起亦禁止來自八個國家包括菲律賓人士到港。印尼疫情亦不斷惡化，認為解決外傭荒未見曙光。他指有外傭回鄉放聖誕及新年假之後，因航班「熔斷機制」而滯留菲律賓，相信數目不少。當局將增兩酒店為指定檢疫設施，外傭檢疫期周六起可縮短至十四日，菲傭何時恢復來港要視乎疫情發展。月薪升至六七千元張結民指本地市場中菲傭印傭共佔約九成五，其中菲傭佔五成三，目前主要靠本地現有的外傭，包括已完約和準備轉約的，平均價約六千五百至七千元，具叫價能力的完約外傭只佔市場兩成至兩成五。現時只有小部份可以叫價八千至一萬元，需懂駕駛等特別技能。至於轉約方面，由於入境處會嚴格審查，若外傭轉約兩次很大機會不獲簽證，故並不普遍。