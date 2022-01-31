解放軍駐港部隊 首於中區軍用碼頭升國旗

北韓周日清晨再向朝鮮半島東岸對開海域發射不明飛行器，是北韓本月內進行的第七次試射行動，也是三日內的第二次。而英國廣播公司（BBC）更形容，這是自二○一七年以來北韓試射的最大型導彈。據日本和南韓估計，該...

2022-01-31