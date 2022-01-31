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解放軍駐港部隊 首於中區軍用碼頭升國旗

2022-01-31 列印
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解放軍駐港部隊昨首度在中區軍用碼頭舉行升國旗儀式，駐港部隊領導機關和陸海空三軍近三百名官兵，清晨在碼頭列隊出席儀式，又組織「雲拜年」活動，向包括香港市民在內的全國人民送上新春祝福，祝願香港明天更美好。


中區軍用碼頭位於港島中環濱海長廊，二○二○年九月二十九日，特區政府將其交由駐香港部隊管理使用。

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