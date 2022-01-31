麥拿倫超跑撞欄 司機棄車逃去

尖沙嘴有超跑發生交通意外，一輛紫色麥拿倫超級跑車失控剷上石壆，撞毀路中鐵欄，車頭被一支燈柱劏開嚴重損毀，零件散在一地，但警員到場後發現車內空無一人，懷疑司機意外後棄車逃去，意外原因有待調查。事發昨凌晨兩時許，一輛紫色麥拿倫超級跑車，沿尖沙咀廣東道行駛，至梳士巴利道交界準備左轉時，於燈位前突然失控剷上石壆，猛撞路中鐵欄，衝向一支燈柱後停下。私家車車頭被一支燈柱劏開，嚴重損毀，零件散落一地，右前轆飛脫至對面行車線，車內安全氣袋彈出，途人見狀大驚報警。警員及救護員到場，發現車內空無一人，司機下落不明，懷疑意外後棄車逃去，根據車輛登記資料調查車主及駕駛者身份，意外原因有待調查。