建築署倡地盤用機械人 提升業內水平吸新血

隨着本港工人年紀老化問題趨嚴重，建築署署長何永賢表示，近年鼓勵業界運用組裝合成建築法，以騰出地盤內的空間，讓業界應用建築機械人技術，減少地盤內的人手，同時亦可提高建築業的技術水平，吸引年輕人入行。她強調建築署冀望能夠在政府內的建築注入創新元素，現時向承建商發出的招標工程，亦增加了技術含量的比分，鼓勵競投者在競投時善用及研發科技，同時亦選用組裝合成建築法建屋，縮短建造時間等。何永賢表示，建築署冀為政府的建築物注入創新及突破元素，署方內的建築師能夠「用創意築起夢想」，而署方近年亦成立創新建築組，讓一眾擁有不同專業範疇的成員，能夠為未來建成的項目構思新點子。鼓勵競投者善用科技署方過去向承建商發出招標工程時，一般技術含量比分佔四成，其餘六成則比併標價，惟現時為了提升承建商在招標時的技術含量，建築署亦將技術含量的比分提升至五成，與標價的重要性各佔一半，鼓勵競投者在競投時想出最好的建造方法，例如選用組裝合成建築法建屋，以及縮短建造時間等。她舉例指，署方同事早前想出可以透過機械人技術洗水缸，惟當時業界上仍未有相關技術，故在招標時提出誘因，讓業界研發及生產，及後成功研發出水缸機械人，以水力取代人手於政府的物業內洗水缸。建築署工程策劃總監李翹彥解釋，署方最新興建的北區百和路社區健康中心暨社會福利設施，運用機械切割及燒焊，省卻工人的人手，而且興建速度更快，切割工作由機械人操刀，比起人手處理得更平滑。高級物業事務經理（中區、山頂及半山）劉卓傑表示，建築署亦需保養大量歷史建築物業，現時已運用人工智能技術及航拍機技術，檢測中式傳統屋頂。為減少工業意外，建築署副署長謝昌和指出，瑪麗醫院第一期重建計劃，已增設智能鎖具，以及工地危害智能管理系統，冀透過智能技術加強了解工人情況，避免意外發生。