返港航班熔斷 折騰三個月 港女悲歌 過了春節仍滯英

■現時入境旅客甚少。

全球陷疫，各地之間的空運大亂，有人在外地的香港人，即使歸心似箭，想回港與家人共度農曆新年，奈何訂機票期間，連番受英國和香港疫情惡化左右，兜兜轉轉，花費三個月仍未能回家！這名被派往英國銀行工作的香港人，早在去年十一月便計劃回港與家人團聚，無奈直航或轉機返港的航班，都先後被取消。每次航班停飛，她要重新計劃回家路線，精神飽受煎熬，終於訂到機票先到新加坡隔離，再回香港，但已是今年二月尾了。香港人Annie（化名）從事銀行業，經常被調派到外地工作，早年曾先後長駐內地和北美洲，七年前被調去英國的分行，「之前，每年會回香港一、兩次，農曆新年一定回家，探望家人。」然而，這兩年因疫情關係，她沒有這麼多假期回港接受隔離，只好放棄回港共聚天倫，所以她很掛念年邁的父母，「其實，很多這裏的港人同事，都覺得回港須隔離二十一天，太過辛苦，所以都選擇不回家。」21日隔離嚇怕不少人直至去年十一月尾，Annie接到公司通知，會調她回港工作，「都好的，又可以回去跟家人過農曆新年。」於是，她準備返港計劃，預訂機位和找物流公司運送物品回港，「最初訂了一月十日的英航回港機位。」不過，其後香港疫情逐漸爆發，Annie所訂的抵港航班被取消，「最慘的是，維珍和國泰的直飛香港航班也全部暫停。」沒有直航機，她立即變陣，打算先飛去其他地方，再轉機回港，試過預訂阿聯酋航空機位，先去杜拜再轉飛香港；又預訂土耳其航空機票，先去伊斯坦布爾，轉飛泰國再回香港，但頭頭碰着黑，「最後都因為疫情影響，航班又取消，真的覺得很無助。」到一月初，Annie不但未訂到機位返港，更麻煩的是，英國Omicron疫情大爆發，香港政府禁止由英國出發人士抵港，「在港的新職位就快要開工，沒可能無了期在英國等下去，只好啟動Plan B。」於是，她訂了這個星期六的機票，先去新加坡「過濾」，「會在新加坡停留十四天，那便不算由英國出發，之後再轉機返香港。」她預計二月尾會抵港，之後須在酒店隔離十四天，「應該三月中，可以回復自由身。」一波三折，但總算有確定的回家路線圖和日子。先往新加坡「過濾」 再返港隔離她無奈地說，沒想過回港會這麼困難重重，「每次取消航班，都造成連鎖影響，除了要再找機位，又要通知物流公司改期，又要再執行李，跟朋友道別，也說了好多次！」她說，這段時間壓力很大，精神備受煎熬。另外，由於其新職位已開始，只好暫時在英國處理職務，「英港兩地有時差，我只好深夜工作，很辛苦的。」