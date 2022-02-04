飛英國有去無回 無奈棄探親計劃

在外港人難覓機位回港，想去外地探親的香港人，也因為外地疫情反彈，無法起行。從事高級管理工作的黃小姐，去年八月時向公司申請大假，打算十二月尾到英國探望親友。去年九月，她訂好英航機位，原定十二月三十日晚上起飛，「但十二月七日接到英航通知，說要取消航班。於是我立即改訂維珍航空機位，又是起飛前一星期取消。」正當手足無措之際，十二月二十八日她收到國泰航空的通知，叮囑她三十日準時登機，原來維珍航空與國泰有合作，把她的機票轉到國泰的航班。雖然事前沒有跟她確定和商議，令她有點被「賣豬仔」的感覺，但總算可以起行。可是，最後空歡喜一場，「因為國泰只提供單程機票，現在這個情況，沒有回程機位，一定不會出發，否則都不知甚麼時候才能回來。」最後，黃只好放棄英國探親之旅，原本向公司申請了的兩周假期，預算回港在酒店隔離，現在只好留家休息，「都有損失，就是我取消了酒店預訂，但手續費依然要付，都幾無奈！」