本港昨日新增一百四十二宗確診，二十一宗屬輸入個案，一百二十一宗為本地感染，其中九十宗為關聯個案，源頭不明再破紀錄，達三十一宗。本地個案中，十五宗疑感染Delta，十三宗與早前的彩雲邨長波樓、玉宇樓、明麗樓等群組相關，其餘兩宗未知源頭。至於初步陽性個案則有一百六十宗，創第五波疫情新高。多區出現小型爆發，紅磡街市繼第三波疫情後再有魚檔中招，地下F9號檔的「回味鮮魚」兩名員工染疫，當局正調查兩人有否其他接觸。
紅磡街市昨日提早兩小時關閉，今日關閉，以作深層清潔消毒，最快明日重開。多間食肆亦爆疫，佐敦莊士倫敦廣場新新酒樓有四名員工中招，而馬鞍山時代冰室有兩名員工染疫。
料每天染疫者數以百計
早前有護理員確診的葵涌香港聖公會林護長者之家，再多一名護理員染疫，但他與早前確診的護理員在同層但不同地方工作，沒有接觸，當局懷疑院內出現傳播，六十多名長者院友須撤離檢疫。至於元朗水邊圍邨碧水樓，疑有垂直傳播，兩個十八室單位都有住戶染疫，部份居民或須撤離檢疫。
此外，昨日有六名確診者為清潔工，經檢測發現，他們大部份無病徵，只有少許喉嚨乾、喉嚨痛，分別於大圍新翠邨處理餐廳污水，亦在科學園、荃灣港安醫院、中環置地廣場、慈雲山慈康邨等工作。
對於愈來愈多清潔工染疫，當局認為是清潔工自覺檢測，檢測途徑較方便，故容易找出。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，團年飯過後出現不少家庭群組，形容「數唔到有幾多」，呼籲市民避免外出相聚，盡量留家。她又指，據外國經驗，Omicron會以幾何式傳播，預料未來個案會數以百計上升，對醫療設施造成負荷。她指，目前流行性感冒病毒的活躍度較低，若出現病徵，好大機會是新冠肺炎而非流感，市民一旦有病徵，應盡快去檢測。