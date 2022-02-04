新冠疫情惡化，本港昨日新增一百二十一宗本地感染，源頭不明及初步陽性個案均再創新高。人流量高的處所亦爆疫，包括紅磡街市、佐敦酒樓、馬鞍山時代冰室等，葵涌亦有安老院再有護理員中招，逾六十名長者要撤離檢疫。當局表示，Omicron會以幾何級傳播，料每天染疫者會多達數以百計。本港昨日新增一百四十二宗確診，二十一宗屬輸入個案，一百二十一宗為本地感染，其中九十宗為關聯個案，源頭不明再破紀錄，達三十一宗。本地個案中，十五宗疑感染Delta，十三宗與早前的彩雲邨長波樓、玉宇樓、明麗樓等群組相關，其餘兩宗未知源頭。至於初步陽性個案則有一百六十宗，創第五波疫情新高。多區出現小型爆發，紅磡街市繼第三波疫情後再有魚檔中招，地下F9號檔的「回味鮮魚」兩名員工染疫，當局正調查兩人有否其他接觸。紅磡街市昨日提早兩小時關閉，今日關閉，以作深層清潔消毒，最快明日重開。多間食肆亦爆疫，佐敦莊士倫敦廣場新新酒樓有四名員工中招，而馬鞍山時代冰室有兩名員工染疫。料每天染疫者數以百計早前有護理員確診的葵涌香港聖公會林護長者之家，再多一名護理員染疫，但他與早前確診的護理員在同層但不同地方工作，沒有接觸，當局懷疑院內出現傳播，六十多名長者院友須撤離檢疫。至於元朗水邊圍邨碧水樓，疑有垂直傳播，兩個十八室單位都有住戶染疫，部份居民或須撤離檢疫。此外，昨日有六名確診者為清潔工，經檢測發現，他們大部份無病徵，只有少許喉嚨乾、喉嚨痛，分別於大圍新翠邨處理餐廳污水，亦在科學園、荃灣港安醫院、中環置地廣場、慈雲山慈康邨等工作。對於愈來愈多清潔工染疫，當局認為是清潔工自覺檢測，檢測途徑較方便，故容易找出。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，團年飯過後出現不少家庭群組，形容「數唔到有幾多」，呼籲市民避免外出相聚，盡量留家。她又指，據外國經驗，Omicron會以幾何式傳播，預料未來個案會數以百計上升，對醫療設施造成負荷。她指，目前流行性感冒病毒的活躍度較低，若出現病徵，好大機會是新冠肺炎而非流感，市民一旦有病徵，應盡快去檢測。