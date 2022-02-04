兩「行街紙」人士確診

前日新增確診的患者之中，包括兩名持「行街紙」的人士，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，當局仍未找到該兩名確診人士，但其中一人今日或會到相關機構報到，一旦成功找到這一名患者，當局會立即將他送院治療。張竹君指，據了解，該兩名持「行街紙」人士均在九龍區接受檢測，但當局未能找到二人身在何方，故不清楚他們為何會做檢測等詳細情況，又強調當局會用所有可以找到的資料，包括地址及電話等，找到這兩名患者，以防止他們把病毒擴散。