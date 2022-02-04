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31宗源頭不明再創新高

2022-02-04 列印
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昨日源頭不明確診病例達三十一宗，再再破疫情以來新高，染疫者遍佈港九新界，包括沙田好運中心松林閣、頭新村、大圍顯徑邨顯祐樓、新翠邨新芳樓、美松苑興松閣、大埔林村較寮下村、寶湖道麗湖閣、富亨中心、馬鞍山欣安邨欣悅樓；上水天平邨平怡樓、石籬（二）邨石榮樓、石逸樓高座、梨木樹邨榮樹樓、馬灣珀麗灣十二座、天水圍俊宏軒九座、天頌苑頌恩閣、朗安興街好彩洋樓、慈正邨正怡樓、正遠樓、藍田平田邨平美樓、彩雲邨時雨樓、慈康邨康添樓、慈愛苑愛聰閣、大坑東邨東滿樓、欽州街六十八號、深水埗黃金大廈、紅磡華豐街麗泰樓、土瓜灣定安大廈、北角城市花園二座、寶馬山花園第二座亦有人中招。其中，上水天平邨平怡樓，及彩雲邨時雨樓都疑涉及Delta。

衞生防護中心指，源頭未明個案，多宗病徵輕微或無病徵，料社區有不少傳播鏈，未來或增至數以百計或更多個案。

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