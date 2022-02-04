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日報新聞 > 港聞

勞工處副處長染疫

2022-02-04 列印
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勞工處昨晚表示，一名職員確診，該病人在海港政府大樓十六樓上班，日常工作毋須接觸公眾，最近一次上班日期為一月三十一日。傳媒引消息指，染疫員工為勞工處副處長（職業安全及健康）梁永恩。

勞工處指該名職員最近一次上班日期為一月三十一日，當日他沒有參與任何會議。勞工處已為相關地方進行徹底清潔和消毒，並與衞生署衞生防護中心保持緊密聯絡，以作出適當跟進。勞工處發言人回覆傳媒時表示，副處長（職業安全及健康）沒有在一月二十四日及三十一日與勞工及福利局高層官員見面，處方會與衞生署衞生防護中心保持緊密聯絡，以作出適當跟進。

有傳媒指梁永恩料為兩年來染疫的最高級官員。

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