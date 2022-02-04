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民建聯促財爺派至少五千元消費券

2022-02-04 列印
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政府將於本月下旬公佈新一份財政預算案，民建聯代表昨打扮成財神到政府總部外請願，希望當局推出更多抗疫紓困和惠及民生的措施，包括再發放不少於五千元的消費券。

政黨還建議多發一個月的政府福利援助津貼、電力補貼，以及額外一千元醫療券；另設立僱傭開支扣稅額和租金扣稅額。

代表又建議支援受疫情影響的行業，除設立「失業援助基金」外，向清潔工人派發四個月的抗疫津貼，每月一千元等。

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