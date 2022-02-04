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日報新聞 > 港聞

美股中段 跌269點

2022-02-04 列印
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美國重磅科技股陸續公佈業績，由於facebook母公司Meta業績遜預期，不單本身股價急挫，亦帶動其他科技股下跌，美股早段出現回吐。杜指中段報三五三五九點，跌二百六十九點；納指則報一四一八九點，跌二百二十八點。滙控美國預託證券價格見五十八點三八港元，升三點二三港元；騰訊則見四百八十點二港元，升八點二港元。

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