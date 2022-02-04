英單日534人病亡破去年紀錄

英國疫情嚴峻，單日再有五百三十四人死亡，創自去年二月下旬以來最高紀錄。內地則新增二十一宗本地病例，集中在天津及廣東。英國單日再有五百三十四人死亡，創自去年二月下旬以來最高紀錄，但一星期平均每日死亡數字則比前一星期回落。同時，英國單日新增八萬八千多宗確診，亦較之前一日略低。紐西蘭則宣佈分階段放寬入境限制，本月二十七日起，已接種的紐西蘭國民，從澳洲回國後可豁免檢疫；三月中起，已接種的外國旅客及部份技術勞工可入境紐西蘭。內地單日新增三十九宗確診，其中二十一宗為本地病例，天津及廣東各佔九宗。廣東九宗病例中，深圳及雲浮各佔四宗，惠州有一宗；廣東當局指已發現的個案全屬同一條傳播鏈，至少七宗帶Omicron變種病毒。此外，北京冬奧組委公佈，周三入境的七百五十三名冬奧人員中，二十九人覆檢結果呈陽性。