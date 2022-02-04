賀歲馬投注額18.63億新高

今年賀歲馬因疫情，昨首次以閉門形式在沙田馬場舉行，但無損投注額，馬會公佈十一場賽事投注額達十八億六千三百萬元，創賀歲馬歷來新高。賽事只容許職員、馬會幹事、持牌人士及必須在場的工作人員進入馬場，其他人包括馬主、會員、傳媒及公眾都不准入場。其中第四場的賀年盃，由十一匹一班馬跑一千四百米，結果呂健威馬房的「超好日子」，在巴度策騎下勝出頭馬。馬會主席陳南祿透過電視及互聯網向馬迷拜年，祝願香港在虎年時來運轉，一切順境。