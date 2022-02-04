賀歲馬投注額18.63億新高
返港航班熔斷 折騰三個月 港女悲歌 過了春節仍滯英
全球陷疫，各地之間的空運大亂，有人在外地的香港人，即使歸心似箭，想回港與家人共度農曆新年，奈何訂機票期間，連番受英國和香港疫情惡化左右，兜兜轉轉，花費三個月仍未能回家！這名被派往英國銀行工作的香港人，...
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火炬展開傳遞40火炬手參與接力 習近平︰已準備好奉獻奧運盛會
北京冬奧會開幕式今晚即將在國家體育場舉行，正所謂「不到長城非好漢」，昨日早上火炬手在象徵民族之脊的八達嶺長城展開傳遞希望的火炬。國家主席習近平昨日亦在國際奧委會會議上表示，世界期待中國，中國已做好了準...
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美軍增援東歐 俄方：部署加劇緊張
俄烏邊境緊張，美國總統拜登已批准調派軍隊進駐東歐， 美國國防部同日宣佈，將調派三千名美軍往東歐。國防部發言人柯比就表明，美軍部隊不會在烏克蘭作戰。俄羅斯則形容相關部署具破壞性，將加劇軍事緊張。美國國防...
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二手屋苑續現減價成交
據《星島地產網》報道，市場續現減價成交。世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍表示，沙田富豪花園景峰閣（K座）中層A室，面積1093方呎，三房連套房，單位放盤原叫價1280萬元，放盤一年，累積減價122萬...
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facebook全球活躍用戶首度減少 Meta急挫26% 蒸發1.6萬億元
美國重磅科技股陸續公佈業績，由於facebook母公司Meta業績遜預期，不但本身股價急挫，亦動其他科技股下跌，美股周四早段出現回吐。杜指早段跌359點，至35270點，跌幅為1.01%。標普指數跌1...
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新春發財有「基」 猛虎出柙
基達菲射手伊尼斯烏納剛打破個人單季西甲入球紀錄，上輪聯賽坐波監後，今輪聯賽勢如猛虎出柙，領軍於地頭痛宰包尾大幡利雲特打響虎年頭炮。今仗捧主勝發新年財。（Now632台周六凌晨4:00直播）上季轉投基達...
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首拍賀歲片《闔家辣》 發揮搞笑本色 Edan為做好演員虎年要學喊
呂爵安Edan首度主演賀歲片《闔家辣》即將上映，孖住一班前輩吳君如、鄭中基和梁詠琪（Gigi）齊放笑彈，電影由新導演兼編劇鄭晉軒（Coba）真人真事改編，戲中Edan就是演「Coba」，但他覺得拍綜藝...
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社論｜三管齊下增檢測 迎幾何上升需求 - 李一飄
本港正受變種病毒Omicron和Delta夾擊，近日染疫人數大增，料不久本港將步入疫情「三高」的危險境況，即單日本地確診創新高、不明源頭病例創新高，以及初步確診人數亦創新高。以衛生防護中心連日來的說法...
2022-02-04
- 開工前落盤/頭條名家本周心水｜信義玻璃盈喜可期 - 黃敏碩
- 開工前落盤/頭條名家本周心水｜葉氏化工前景看俏 - 伍禮賢
- 開工前落盤/頭條名家本周心水｜美東汽車目標價42元 - 郭家耀
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馬場浮世繪——葉楚航波健士又有佳作
上年賀歲賽勝出「二話不說」的葉楚航，今年又有頭馬進帳，他在昨日第二場賽事憑波健士策騎的「大紅心」贏馬，亦是騎練繼早前的「蟲草老爺」之後，再度攜手進入凱旋門。事實上，賽後葉楚航提到，廄內有不少馬匹要負輕...
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