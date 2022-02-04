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蕭澤頤向抗疫同事打氣

2022-02-04 列印
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警務處處長蕭澤頤昨日年初三探訪執勤的抗疫同事及義工和刑偵人員。蕭澤頤先到旺角和啓德個案追蹤辦公室，探訪進行抗疫和個案追蹤的同事和退休義工。其後，他亦為西九龍總區總部日夜兼程調查「童樂居」案的刑偵人員打氣，感謝同事堅守崗位，恪盡職守。早在前日年初二，蕭澤頤亦曾探訪於大埔林村和沙田車公廟當值的正規及輔警人員。

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