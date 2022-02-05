林鄭預告疫苗通行證要打三針 全民快測抗疫 重設「火眼實驗室」

第五波疫情愈趨惡化，特首林鄭月娥形容為抗疫兩年內最惡劣情況，政府會加強多方面防疫措施，包括將本港每日檢測量增至三十萬次，最快下周派發快速測試套裝，推行全民快速檢測。她更預告下周二行政會議討論收緊社交距離措施，而「疫苗通行證」最終會要求打足三針。林鄭月娥指會堅持採取圍堵策略，目標為「動態清零」，希望市民亦不要放棄。政府會加強抗疫工作，包括增加檢測量，每日檢測量會由目前十萬次，增至二十萬次，並會在本月內於馬鞍山體育館設立「火眼實驗室」，將檢測量再增十萬次，令本港每日檢測量增至三十萬次；她已向廣東省提出協助要求，增加檢測人員來港支援。將派千萬快速測試包她說將計劃推動全民自我快速抗原檢測，政府已採購數以千萬計的快速測試包，料下周陸續到達，派發方式將參考派口罩的經驗。計劃是自願性，快速檢測不能取代核酸檢測。而未有再推全民檢測，因目前聚焦地區檢測做法，成功率遠高於全民檢測。她更直言自己「經常做檢測」確保無傳播風險，有信心除口罩不會感染他人，又自爆昨早接獲安心出行通知建議做檢測，因她上周五到過的殯儀館，曾有患者到場，她指已接受快速測試，又展示陰性結果。她又宣佈兩項隨時啟動的應變措施，包括將竹篙灣檢疫中心變為社區隔離設施，轉為接收無病徵的患者，以及逐步安排需檢疫的次密切接觸者和密切接觸者，轉為家居檢疫，屆時須佩戴電子手帶。密切接觸者或家居隔離她亦預告下周二行會討論是否進一步收緊社交距離措施，將更多場所納入「表列處所」。而本月二十四日推出的「疫苗通行證」，初期會要求進入這些處所的市民至少打一針，但最終會要求打足三針。新一輪防疫抗疫基金須注資不少於二百億元，本月中交立法會審批。