林鄭預告疫苗通行證要打三針 全民快測抗疫 重設「火眼實驗室」

林鄭月娥指會堅持採取圍堵策略，目標為「動態清零」，希望市民亦不要放棄。政府會加強抗疫工作，包括增加檢測量，每日檢測量會由目前十萬次，增至二十萬次，並會在本月內於馬鞍山體育館設立「火眼實驗室」，將檢測量再增十萬次，令本港每日檢測量增至三十萬次；她已向廣東省提出協助要求，增加檢測人員來港支援。
將派千萬快速測試包
她說將計劃推動全民自我快速抗原檢測，政府已採購數以千萬計的快速測試包，料下周陸續到達，派發方式將參考派口罩的經驗。計劃是自願性，快速檢測不能取代核酸檢測。而未有再推全民檢測，因目前聚焦地區檢測做法，成功率遠高於全民檢測。
她更直言自己「經常做檢測」確保無傳播風險，有信心除口罩不會感染他人，又自爆昨早接獲安心出行通知建議做檢測，因她上周五到過的殯儀館，曾有患者到場，她指已接受快速測試，又展示陰性結果。
她又宣佈兩項隨時啟動的應變措施，包括將竹篙灣檢疫中心變為社區隔離設施，轉為接收無病徵的患者，以及逐步安排需檢疫的次密切接觸者和密切接觸者，轉為家居檢疫，屆時須佩戴電子手帶。
密切接觸者或家居隔離
她亦預告下周二行會討論是否進一步收緊社交距離措施，將更多場所納入「表列處所」。而本月二十四日推出的「疫苗通行證」，初期會要求進入這些處所的市民至少打一針，但最終會要求打足三針。新一輪防疫抗疫基金須注資不少於二百億元，本月中交立法會審批。