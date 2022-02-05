港增131確診59源頭不明 屯門興平樓圍封至今晨

本港新冠疫情持續嚴峻，昨日新增一百三十一宗確診個案，一百三十宗本地個案中有五十九宗源頭未明，再創疫情以來新高，深水埗佔十宗最多。政府前晚起圍封屯門大興邨興平樓強檢，揭超過十五宗陽性個案，遂延長圍封興平樓一天至今早約八時半。戴上兩個口罩的衞生防護中心總監徐樂堅坦言，對本地疫情並不樂觀，指過去四日每日有逾百宗本地個案，數字更是陸續上升；每日本地源頭不明個案比例，由上月初佔少於一成，近日上升至佔兩至三成，到昨日增至四成半，累計接近二百二十宗，顯示與源頭群組至少有一代或以上傳播，認為已較難找到隱形傳播源頭。徐指出，Omicron變種病毒在大廈垂直或橫向傳播都非常容易，今波疫情以來累計有超過二十宗；即使上月初已實施社交距離措施，但近日商場人流多，節日期間亦有跨家庭聚會衍生個案。他稱七日本地個案數目的移動平均線，由上月二十四日起，每三至四日上升一倍。葵芳邨葵歡樓有居民須撤離政府前晚起圍封屯門大興邨興平樓，發現超過十五宗陽性個案，連同早前確診個案，共涉及十四個單位，累計二十六名居民染疫。大廈繼20和21室日前出現垂直傳播，19及42號單位，以及九樓和十樓亦出現傳播，部份住戶要撤離。興平樓的圍封行動延長至今早約八時半。此外，葵芳邨葵歡樓二十二樓以上06單位，居民也要撤離。而大埔昌運中心富昌閣、貴昌閣及榮昌閣昨早完成圍封強檢，發現五宗初步陽性個案和一宗不確定個案。深水埗10宗源頭不明至於五十九宗源頭不明個案，有十宗在深水埗區，分佈在醫局街、大南街、北河街等；其餘個案在荃灣、葵涌、東涌、土瓜灣等。部份病人為地盤工人，分別來自火炭港鐵站附近地盤、大圍地盤、亞皆老街中電地盤等。另外，土瓜灣康樂園護理安老中心亦有一名職員確診，約七十名密切接觸者要隔離。