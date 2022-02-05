醫管局九職員染疫 涉多所公院

醫管局總行政經理劉家獻公佈，九名公立醫院員工因家居或社區接觸染疫，包括護士、病人服務助理、文員等，十六名職員列密切接觸者須檢疫，涉及聯合、瑪嘉烈、明愛、仁濟醫院等。他指現時累計有三十至四十位員工染疫或須要隔離，對提供的服務未有影響，但未來情況不容樂觀，若確診個案大增，部份非緊急的服務或會延後。確診女嬰曾到兒童醫院另外，一名於上月二十六日到兒童醫院接受營養諮詢的七個月女嬰，與其母親確診，當日接見女嬰的一名營養師及一名病人服務助理，因沒有戴眼部防護裝備，被列為密切接觸者。劉家獻呼籲醫護接觸病人時，要按風險做足合適的防護措施，並避免與同事一同進食。