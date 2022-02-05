Omicron傳播力高 陳虹建議戴貼臉口罩

在昨天的疫情記者會，衞生防護中心感染控制處主任陳虹戴上兩個口罩表示，Omicron變種病毒的傳播力高，市民要佩戴貼臉的外科口罩，首先應選擇適合自己面部尺寸的口罩，口罩上面有金屬條，沿着鼻樑「捏一捏」，呼吸時四邊沒有漏氣之餘，口罩只會隨著呼吸有少少郁動。市民若想口罩更貼臉，可將口罩的繩打結，或在外科口罩外加上布口罩。